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Салехи: если США расторгнут соглашение по атому, Иран, скорее всего, будет его соблюдать

Международная панорама
8 сентября, 21:31 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 8, сентября. /ТАСС

Руководитель Организации по атомной энергии Ирана пояснил, что если вслед за США из соглашения выйдут другие страны, сделка будет сорвана

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БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Иран, скорее всего, продолжит выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по своей ядерной программе, даже если это перестанут делать США. Об этом заявил вице-президент, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи в интервью, опубликованном в пятницу в немецком еженедельнике Spiegel.

"Если США выйдут из соглашения, но Франция, Великобритания, Россия, Китай и Германия продолжат его выполнять, то мы с большой степенью вероятности продолжим сотрудничать с ними. Однако если за США последуют и другие страны, то сделка будет сорвана и Иран продолжит с того самого места, на котором остановился. Я принимал участие в переговорах, и я не хочу такого развития событий", - сказал он.

СВПД был согласован 14 июля 2015 года. Согласно условиям соглашения, Иран обязался не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 кг обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях.

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