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Globo: генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения в адрес группы сенаторов от правящей партии

Международная панорама
9 сентября, 1:14 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 9, сентября. /ТАСС

В число подозреваемых, в частности, вошел Жозе Сарней, который являлся президентом страны в 1985-1990 годах

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жано направил в Федеральный верховный суд (ФВС) страны запрос о предъявлении обвинений в организации преступного сообщества в адрес пяти сенаторов от правящей Партии бразильского демократического движения (ПБДД). Об этом сообщил в пятницу телеканал Globo.

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В число подозреваемых вошли члены верхней палаты Национального конгресса (парламента страны) Ромеру Жука, Эдисон Лобау, Жадер Барбалью, Валдир Раупп и Ренан Калейрус, ранее занимавший пост ее председателя. Обвинения также выдвинуты в адрес бывших сенаторов Сержиу Машаду и Жозе Сарнея, который являлся президентом Бразилии в 1985-1990 годах. Согласно национальному законодательству, окончательное решение о предъявлении обвинений должен принять суд. Поскольку речь идет о действующих парламентариях, судьбу прокурорского запроса определит высшая судебная инстанция - ФВС.

По версии следствия, подозреваемые брали взятки с частных компаний за помощь в заключении контрактов с государственным нефтегазовым гигантом Petrobras и его "дочкой" Transpetro и таким образом незаконно обогатились на 864,5 млн реалов ($279 млн). Все фигуранты дела являются однопартийцами президента Бразилии Мишела Темера. Им грозит от трех до 8 лет тюремного заключения.

В минувший вторник генпрокурор выдвинул аналогичные обвинения, касающиеся организации преступного сообщества, в адрес экс-президентов республики Дилмы Руссефф и Луиса Инасиу Лулы да Силвы, четырех бывших министров бразильского правительства, сенатора Глейзи Хоффман, которая является председателем левой Партии трудящихся (ПТ), а также экс-казначея этой политической силы Жоау Ваккари Нету.

В обоих случаях обвинения генпрокурора основаны на информации, полученной в ходе антикоррупционной операции "Автомойка". Ее целью является расследование хищений в государственной нефтегазовой компании Petrobras. Связанный с этой корпорацией коррупционный скандал уже более трех лет остается в Бразилии в центре общественного внимания. В полиции полагают, что участники преступных финансовых схем похитили из бюджета Petrobras несколько миллиардов долларов.

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Персоны
Темер, Мишел Руссефф, Дилма Лула да Силва, Луис Инасиу
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