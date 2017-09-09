Клинтон сожалеет, что ее предвыборный штаб не отреагировал на обвинения директора ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Хиллари Клинтон, проигравшая прошлогодние президентские выборы Дональду Трампу, считает, что допустила ошибку, не отреагировав на обвинения занимавшего в тот момент пост директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, который критиковал ее за использование личного почтового ящика для служебной переписки. Об этом экс-госсекретарь США написала в своей книге, выдержки из которой публикует в пятницу газета The New York Times.

"Мой первый порыв состоял в том, чтобы мой предвыборный штаб дал на это ответ и объяснил, что Коми далеко вышел за границы своих полномочий", - приводит газета выдержку из книги Клинтон. Однако члены ее предвыборного штаба убедили ее в том, что не следует обращать внимания на этот эпизод. "Оглядываясь назад, я считаю, что была допущена ошибка", - указала в своей книге Клинтон.

В 2015 году разразился громкий скандал из-за того, что Клинтон в бытность главой Госдепартамента использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В июле прошлого года директор ФБР Джеймс Коми по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. Наконец, 6 ноября, за два дня до выборов президента США, он распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе. Такие поступки вызвали резкую критику со стороны как демократов, так и многих республиканцев.

Книга воспоминаний Клинтон "Что произошло?" (What Happened) будет выпущена 12 сентября и станет ее третьей подобной работой. В первой книге "Живая история" (2003) Клинтон описывает годы, проведенные ею в Белом доме в качестве первой леди. Вторая книга "Трудный выбор" (2014) повествует о событиях 2007-2013 годов: соперничестве с Бараком Обамой за президентство и службе в его администрации в качестве главы внешнеполитического ведомства.

Клинтон возглавляла Госдепартамент с 2009 по 2013 год. 12 апреля 2015 года она объявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах от Демократической партии. 26 июля 2016 года Клинтон была утверждена на партийном съезде и стала первой женщиной - кандидатом в президенты США. По результатам голосования коллегии выборщиков она проиграла Трампу (304 голоса против 227), но при этом по числу голосов избирателей опередила республиканца: 48,07% против 45,99%.