Генпрокурор Бразилии просит арестовать предпринимателей, давших показания против Темера

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 сентября. /ТАСС/. Генпрокурор Бразилии Родригу Жано попросил суд выдать ордер на арест предпринимателей, которые ранее дали показания против президента страны Мишела Темера. Об этом сообщил в пятницу телеканал Globo.

Речь идет об одном из владельцев крупнейшей мясоперерабатывающей компании республики JBS Жоэсли Батисте и ее топ-менеджере Рикарду Сауде. Ордер на арест также запрошен в отношении бывшего коллеги Жано, экс-прокурора Марселу Миллера. Следствие подозревает их в сговоре, целью которого было избавить бизнесменов от ответственности за подкуп чиновников.

Ранее генпрокурор объявил, что сделка со следствием, которая стала основанием для обвинений в адрес Темера, может быть аннулирована. По его словам, в деле владельцев JBS SA появились новые обстоятельства. В частности, Жано сообщил, что предприниматели Жоэсли и Уэсли Батиста, которые дали показания против главы государства, скрыли от правоохранительных органов часть информации о совершенных преступлениях. Какие именно данные были скрыты, Жано не сообщил, сославшись на тайну следствия.

Разоблачения JBS SA привели к началу самого масштабного политического кризиса с момента вступления Темера в должность президента Бразилии. В середине мая владельцы этой компании - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в Федеральный верховный суд (ФВС) запись, на которой глава государства якобы просит подкупить бывшего спикера парламента Эдуарду Кунью.

После этого несколько оппозиционных политиков направили новому председателю нижней палаты Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества.

Бразильский лидер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и отказался уходить в отставку. Согласно конституции южноамериканской страны, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования, поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Но перед этим высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия - инициативу о предъявлении обвинений главе государства должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.

2 августа большинство законодателей высказались против уголовного процесса против Темера по делу о коррупции. Таким образом, расследование в его отношении оказалось фактически заморожено до окончания президентского мандата в декабре 2018 года. Однако бразильские СМИ на прошлой неделе сообщили, что в ближайшие дни генпрокурор представит новые обвинения в адрес президента.