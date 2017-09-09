Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вооруженная сирийская оппозиция подтвердила участие в переговорах по Сирии в Астане

Международная панорама
9 сентября, 8:00 дата обновления: 9 сентября, 8:14 UTC+3

Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 9 сентября. /ТАСС/. Представители вооруженной сирийской оппозиции подтверждают участие в международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом в субботу сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Турецкая республика также активно работает над содержательными вопросами предстоящих переговоров, в том числе по вопросам участия сирийской вооруженной оппозиции в этих переговорах. В предварительном плане они подтверждают свое участие, но как это уже у нас здесь сложилось, информация об этом придет, наверное, в начале следующей недели", - информировал Абдрахманов.

Глава МИД Казахстана сообщил, что в субботу в ходе рабочей встречи с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу поднимались вопросы предстоящей международной встречи по Сирии в Астане.

"Турецкая сторона подтвердила свое активное участие в качестве гаранта Астанинского процесса в следующем раунде переговоров. Заместитель министра иностранных дел Турецкой республики будет возглавлять делегацию", - уточнил Абдрахманов.

Шестая международная встреча по Сирии пройдет в Астане 14-15 сентября. 13 сентября, за день до начала переговоров, эксперты стран-гарантов проведут в Астане заседание Совместной рабочей группы. В ходе встречи в рамках Астанинского процесса планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе. Кроме того, ожидается, что стороны примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
Страны
Сирия Турция Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн семье российского боксера Абдусаламова
2
Путин поручил изучить случаи отказа жителям Крыма в российском гражданстве
3
Путин примет участие в праздновании 870-летия Москвы
4
Ураган "Ирма" вновь усилился до максимальной категории
5
Российские туристы эвакуированы с курортов Кубы из-за урагана "Ирма"
6
СМИ: пострадавшая при взрыве автомобиля в Киеве была моделью Dior
7
В Минобороны РФ удивлены словами главы военного ведомства ФРГ об учениях "Запад-2017"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама