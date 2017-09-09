Вооруженная сирийская оппозиция подтвердила участие в переговорах по Сирии в Астане

АСТАНА, 9 сентября. /ТАСС/. Представители вооруженной сирийской оппозиции подтверждают участие в международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом в субботу сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Турецкая республика также активно работает над содержательными вопросами предстоящих переговоров, в том числе по вопросам участия сирийской вооруженной оппозиции в этих переговорах. В предварительном плане они подтверждают свое участие, но как это уже у нас здесь сложилось, информация об этом придет, наверное, в начале следующей недели", - информировал Абдрахманов.

Глава МИД Казахстана сообщил, что в субботу в ходе рабочей встречи с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу поднимались вопросы предстоящей международной встречи по Сирии в Астане.

"Турецкая сторона подтвердила свое активное участие в качестве гаранта Астанинского процесса в следующем раунде переговоров. Заместитель министра иностранных дел Турецкой республики будет возглавлять делегацию", - уточнил Абдрахманов.

Шестая международная встреча по Сирии пройдет в Астане 14-15 сентября. 13 сентября, за день до начала переговоров, эксперты стран-гарантов проведут в Астане заседание Совместной рабочей группы. В ходе встречи в рамках Астанинского процесса планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе. Кроме того, ожидается, что стороны примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес.