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Вице-президент Уругвая подал в отставку на фоне обвинений в растрате

Международная панорама
9 сентября, 21:14 UTC+3 ТАСС

Источники газеты Observador утверждают, что президент принял отставку Рауля Сендика

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 сентября. Вице-президент Уругвая Рауль Сендик подал в отставку после того, как его заподозрили в использовании бюджетных средств в личных целях. О своем уходе с поста политик сообщил в субботу.

"Я представил пленуму "Широкого фронта" (правящая коалиция левых сил - прим. ТАСС) мое не подлежащее отказу заявление об отставке с поста вице-президента. Я также сообщил об этом президенту Табаре Васкесу", - написал он в своем .

Ранее уругвайский еженедельник Busqueda опубликовал расследование, согласно которому Сендик, будучи главой уругвайской государственной нефтегазовой компании Ancap, использовал корпоративную банковскую карту для оплаты личных расходов. В партии было проведено внутреннее расследование, по итогам которого комиссия обвинила Сендика в "неприемлемом поведении в виде использования государственных средств". После этого "Широкий фронт" созвал съезд для обсуждения ситуации.

По данным источников газеты Observador, Васкес принял отставку Сендика.

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