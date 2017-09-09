Вице-президент Уругвая подал в отставку на фоне обвинений в растрате

ТАСС, 9 сентября. Вице-президент Уругвая Рауль Сендик подал в отставку после того, как его заподозрили в использовании бюджетных средств в личных целях. О своем уходе с поста политик сообщил в субботу.

"Я представил пленуму "Широкого фронта" (правящая коалиция левых сил - прим. ТАСС) мое не подлежащее отказу заявление об отставке с поста вице-президента. Я также сообщил об этом президенту Табаре Васкесу", - написал он в своем .

Presenté ante el Plenario del FA, mi renuncia indeclinable a la Vicepresidencia. Se lo comuniqué también al Presidente Tabaré Vázquez. — Raúl Sendic (@RaulSendic_uy) 9 September 2017

Ранее уругвайский еженедельник Busqueda опубликовал расследование, согласно которому Сендик, будучи главой уругвайской государственной нефтегазовой компании Ancap, использовал корпоративную банковскую карту для оплаты личных расходов. В партии было проведено внутреннее расследование, по итогам которого комиссия обвинила Сендика в "неприемлемом поведении в виде использования государственных средств". После этого "Широкий фронт" созвал съезд для обсуждения ситуации.

По данным источников газеты Observador, Васкес принял отставку Сендика.