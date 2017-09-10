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Globo: суд в Бразилии выдал ордер на арест бизнесменов, давших показания против Темера

Международная панорама
10 сентября, 17:10 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 10, сентября. /ТАСС

Как ожидается, подозреваемые будут взяты под стражу в ближайшие часы

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 сентября. /ТАСС/. Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии выписал ордер на арест предпринимателей, которые ранее дали показания против президента страны Мишела Темера. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Globo.

Речь идет об одном из владельцев крупнейшей мясоперерабатывающей компании республики JBS Жоэсли Батисте и ее топ-менеджере Рикарду Сауде. Судья Эдсон Факин вынес решение об аресте после запроса генпрокурора Родригу Жано. Как ожидается, подозреваемые будут взяты под стражу в ближайшие часы.

Ранее генпрокурор объявил, что сделка со следствием, ставшая основанием для обвинений в адрес Темера, может быть аннулирована. По его словам, в деле владельцев JBS SA появились новые обстоятельства. В частности, Жано сообщил, что Батиста и Сауд, которые дали показания против главы государства, скрыли от правоохранительных органов часть информации о совершенных преступлениях. Это является серьезным нарушением достигнутого с прокуратурой соглашения и может привести к возобновлению уголовного процесса против бизнесменов.

В мае бразильский холдинг J&F, владеющий крупнейшей мясоперерабатывающей компанией JBS, и Федеральная прокуратура страны заключили досудебное соглашение в рамках дела о коррупции, фигурантом которого является руководство холдинга. Согласно документу, J&F обязалась в течение 25 лет выплатить 10,3 млрд реалов (около $3,2 млрд) в качестве штрафа за применение коррупционных схем. В процессе переговоров о сделке со следствием владельцы холдинга передали в Федеральный верховный суд республики аудиозапись, на которой Темер якобы просит заплатить взятку бывшему председателю нижней палаты парламента Эдуарду Кунье, одному из главных инициаторов импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" экс-спикера.

Разоблачения JBS SA привели к началу самого масштабного политического кризиса с момента вступления Темера в должность президента Бразилии. В отношении президента было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества.

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Темер, Мишел
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Политический кризис в Бразилии
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