Уровень народной поддержки нового лидера Южной Кореи впервые упал ниже 70%

СЕУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Уровень поддержки президента Республики Корея Мун Чжэ Ина впервые с момента его прихода к власти упал ниже 70%.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Об этом сообщило в понедельник социологическое агентство Realmeter.

"Рейтинг популярности Мун Чжэ Ина составил 69,1% - на четыре процентных пункта [п. п.] меньше, чем неделей ранее. Это первый раз с мая 2017 года, когда данный показатель оказался ниже 70%", - подчеркивает агентство. В то же время число респондентов, негативно относящихся к проводимой президентом политике, выросло на 2,8 п. п. - до 24,6%.

Одновременно упал рейтинг правящей партии "Тобуро" (на 1,6 п. п. - до 49,7%). По мнению аналитиков Realmeter, эти процессы "связаны с проведением в КНДР нового ядерного испытания и усиливающимся у граждан Южной Кореи ощущением кризиса безопасности".

В исследовании приняли участие 2,5 тыс. совершеннолетних граждан республики. Статистическая погрешность при обработке данных составляет 1,9% при уровне достоверности 95%.