Смертник атаковал конвой сил НАТО в Афганистане

Швыдкой: Театр мюзикла вернул "России" облик 1961 годаКультура 11 сентября, 16:09
APM Terminals продает свою долю в терминале ЗебрюггеТранспорт 11 сентября, 15:53
Сведут минимумы: кому поможет повышение МРОТ до прожиточного минимумаОбщество 11 сентября, 15:50
В Чувашии рельсовый автобус столкнулся с грузовикомПроисшествия 11 сентября, 15:48
Умер американский автор комиксов Лен Уэйн, участвовавший в создании РосомахиКультура 11 сентября, 15:34
Игрок "Торпедо" Галимов признан лучшим вратарем недели в КХЛСпорт 11 сентября, 15:23
"ИжАвто" начал серийное производство универсала LADA VestaЭкономика и бизнес 11 сентября, 15:23
"Слован" проиграл "Адмиралу" и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛСпорт 11 сентября, 15:21
Биография избранного главы Республики Мордовия Владимира ВолковаБиографии и справки 11 сентября, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 11 сентября. Террорист-смертник атаковал в понедельник конвой миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support Mission) близ американской авиабазы в Баграме (около 50 км от Кабула). Об этом сообщило агентство Reuters.
По его информации, в результате случившегося были ранены трое мирных жителей. О жертвах и раненых среди военнослужащих не сообщается.
Баграм является крупнейшей авиабазой Вооруженных сил США и войск НАТО в Афганистане.