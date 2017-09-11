Смертник атаковал конвой сил НАТО в Афганистане

ТАСС, 11 сентября. Террорист-смертник атаковал в понедельник конвой миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support Mission) близ американской авиабазы в Баграме (около 50 км от Кабула). Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, в результате случившегося были ранены трое мирных жителей. О жертвах и раненых среди военнослужащих не сообщается.

Баграм является крупнейшей авиабазой Вооруженных сил США и войск НАТО в Афганистане.