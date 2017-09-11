Интерпол исключил из своих списков имена десятков исламистов, разыскиваемых Каиром

КАИР, 11 сентября. /ТАСС/. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) исключила из своих списков имена 42 лидеров ассоциации "Братья-мусульмане", объявленных ранее в международный розыск по просьбе Египта. Об этом сообщила в понедельник англоязычная версия новостного портала Al-Masry Al-Youm.

В частности, с сайта Интерпола исчезли страницы руководителя Всемирного союза мусульманских богословов шейха Юсефа аль-Кардауи и главного проповедника "братьев" Уагди Гонейма. "Красные уведомления" в отношении них и еще 40 членов запрещенной и признанной террористической в АРЕ исламистской ассоциации были выданы в декабре 2014 года на основании представленного Каиром запроса по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам в стране. Единственный, кто пока фигурирует в них, - занимавший во времена правления исламистов пост госминистра по делам парламента Мухаммед Махсуб.

В МВД Египта Al-Masry Al-Youm заявили, что удивлены подобными действиями Интерпола в отношении разыскиваемых властями по обвинению в терроризме лиц. По словам представителей ведомства, они уже открыли каналы связи с международной полицией, чтобы выяснить причины, которыми она руководствовалась, вновь включить имена лидеров исламистов, в первую очередь аль-Кардауи в "красные списки", добиться установления их местонахождения и экстрадиции на родину.

В июле 2013 года на волне многомиллионных протестов армия страны отстранила от власти "Братьев-мусульман" и низложила их ставленника - президента Мухаммеда Мурси. После свержения исламистов в Египте резко обострилась обстановка в сфере безопасности, активизировались экстремистские группировки, которые даже спустя четыре года продолжают совершать теракты и нападения, главным образом, на сотрудников силовых структур и армию. Наиболее "горячей точкой" стал север Синайского полуострова.

Генеральная прокуратура АРЕ неоднократно заявляла, что будет добиваться через Интерпол ареста и выдачи Каиру представителей "братства", многие из которых нашли прибежище в Катаре. Главным в списках по-прежнему значится аль-Кардауи, известный своими радикальными и экстремистскими высказываниями, которого обвиняют на родине "в государственной измене, религиозном экстремизме и связях с террористическими группами".