Вице-президент США пообещал стереть терроризм с лица земли

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. США намерены продолжать борьбу с международным терроризмом до окончательной победы. Об этом заявил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс в Шенксвилле (штат Пенсильвания) на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года.

В окрестностях Шенксвилла упал один из четырех самолетов, захваченных террористами в этот день 16 лет назад. Два захваченных самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий самолет врезался в здание Пентагона.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы не допустить, чтобы это зло когда-либо вновь достигло наших границ, - заявил он. - Сейчас идет битва сил добра и зла. Мы сотрем угрозу терроризма с лица земли".

Он отметил, что США "заставили террористов обратиться в бегство в Сирии и Ираке" и выразил уверенность, что политика США в Афганистане приведет к "достойному и устойчивому урегулированию, учитывая все те жертвы, которые пришлось понести".

Строящийся мемориал в Шенксвилле назван "Башня голосов". Его центральным элементом станет 28-метровая башня, составленная из 40 звенящих под ветром конструкций - по числу погибших в катастрофе 33 пассажиров и семи членов экипажа самолета. Создание мемориала будет завершено к сентябрю 2018 года.