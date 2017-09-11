Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вице-президент США пообещал стереть терроризм с лица земли

Международная панорама
11 сентября, 19:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, сентября. /ТАСС

Майкл Пенс отметил, что США "заставили террористов обратиться в бегство в Сирии и Ираке" и выразил уверенность, что политика США в Афганистане приведет к "достойному и устойчивому урегулированию"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-президент США Майкл Пенс

Вице-президент США Майкл Пенс

© EPA-EFE/Cristobal Herrera

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. США намерены продолжать борьбу с международным терроризмом до окончательной победы. Об этом заявил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс в Шенксвилле (штат Пенсильвания) на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года.

В окрестностях Шенксвилла упал один из четырех самолетов, захваченных террористами в этот день 16 лет назад. Два захваченных самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий самолет врезался в здание Пентагона.

Галерея
10 фото
© AP Photo/Chao Soi Cheong

Теракты 9/11 в США: факты о трагедии

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы не допустить, чтобы это зло когда-либо вновь достигло наших границ, - заявил он. - Сейчас идет битва сил добра и зла. Мы сотрем угрозу терроризма с лица земли".

Он отметил, что США "заставили террористов обратиться в бегство в Сирии и Ираке" и выразил уверенность, что политика США в Афганистане приведет к "достойному и устойчивому урегулированию, учитывая все те жертвы, которые пришлось понести".

Строящийся мемориал в Шенксвилле назван "Башня голосов". Его центральным элементом станет 28-метровая башня, составленная из 40 звенящих под ветром конструкций - по числу погибших в катастрофе 33 пассажиров и семи членов экипажа самолета. Создание мемориала будет завершено к сентябрю 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США Ирак Сирия Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
2
Вандалы повредили купол филармонии в открывшемся в Москве парке "Зарядье"
3
"ИжАвто" прогнозирует равный спрос на универсал LADA Vesta SW и его версию
4
WADA и Макларен получили уведомления об исках от велогонщиков сборной РФ
5
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
6
Путин: экономика РФ вышла из кризиса
7
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
Темы дня
Новости партнеров
Реклама