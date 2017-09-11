Вице-президент США пообещал стереть терроризм с лица земли

Охранник подал в суд на попавшего в него энергетиком чемпиона UFC МакгрегораСпорт 11 сентября, 20:41
Рябков выразил протест Шэннону из-за посягательства США на дипломатический иммунитет РФПолитика 11 сентября, 20:39
Наер победил Каруану на тай-брейке и вышел в четвертый круг Кубка мира по шахматамСпорт 11 сентября, 20:17
Фернандес: матч с "Бенфикой" будет крайне непростым, но ЦСКА сделает все для победыСпорт 11 сентября, 20:07
Гончаренко: все футболисты ЦСКА, кроме Набабкина, готовы к матчу с "Бенфикой"Спорт 11 сентября, 20:07
Вандалы повредили купол филармонии в открывшемся в Москве парке "Зарядье"Происшествия 11 сентября, 20:04
Выборы 10 сентября продемонстрировали наличие в России политической конкуренцииПолитика 11 сентября, 20:00
Глава дочерней компании "Роснефти" арестован до ноября по обвинению в коммерческом подкупеПроисшествия 11 сентября, 19:44
Тренер: подавшие иск к WADA и Макларену велогонщики хотят справедливости, а не денегСпорт 11 сентября, 19:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. США намерены продолжать борьбу с международным терроризмом до окончательной победы. Об этом заявил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс в Шенксвилле (штат Пенсильвания) на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года.
В окрестностях Шенксвилла упал один из четырех самолетов, захваченных террористами в этот день 16 лет назад. Два захваченных самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий самолет врезался в здание Пентагона.
"Мы сделаем все возможное для того, чтобы не допустить, чтобы это зло когда-либо вновь достигло наших границ, - заявил он. - Сейчас идет битва сил добра и зла. Мы сотрем угрозу терроризма с лица земли".
Он отметил, что США "заставили террористов обратиться в бегство в Сирии и Ираке" и выразил уверенность, что политика США в Афганистане приведет к "достойному и устойчивому урегулированию, учитывая все те жертвы, которые пришлось понести".
Строящийся мемориал в Шенксвилле назван "Башня голосов". Его центральным элементом станет 28-метровая башня, составленная из 40 звенящих под ветром конструкций - по числу погибших в катастрофе 33 пассажиров и семи членов экипажа самолета. Создание мемориала будет завершено к сентябрю 2018 года.