Германия заморозила поставки оружия Турции на фоне кризиса в отношениях

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Германия заморозила поставки вооружений Турции по действующим контрактам на фоне обострения двусторонних отношений. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на форуме, организованном газетой Handelsblatt.

"Мы на самом деле имеем обязательство осуществлять поставки партнеру по НАТО, но мы почти полностью все заморозили", - сказал он. По его словам, сотрудничество продолжается лишь там, где ФРГ вовлечена в международные схемы. "Есть пара позиций, где мы вовлечены в международные договоренности, и там, где речь не идет о вооружениях, например о грузовиках", - добавил министр.

Отношения Германии и Турции ухудшились под влиянием целого ряда факторов, один из них - задержания немецких граждан. Прежде всего речь идет о журналисте газеты Die Welt Денизе Юджеле, переводчице Мешале Толу и правозащитнике Петере Штойдтнере. По информации германского МИД, многим из задержанных вменяется в вину поддержка терроризма, а также участие в попытке госпереворота в минувшем году. Всего, по данным министерства, в Турции в местах лишения свободы содержатся более 50 граждан Германии, в 12 случаях речь идет, по данным МИД ФРГ, о политически мотивированных арестах.