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Globo: суд в Бразилии заморозил действие многомиллионной сделки холдинга J&F со следствием

Международная панорама
12 сентября, 2:17 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 12, сентября. /ТАСС

Издание утверждает, что данная сделка со следствием - самая масштабная не только в истории Бразилии, но и в мировой практике

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 сентября. /ТАСС/. Бразильский судья Валлисней ди Соуза Оливейра временно приостановил действие досудебного соглашения, которое холдинг J&F заключил с Федеральной прокуратурой южноамериканской страны. Об этом сообщила в понедельник газета Globo.

Согласно вердикту, судьба сделки со следствием зависит о итогов расследования, инициированного генпрокурором республики Родригу Жано. Он подозревает, что владельцы холдинга скрыли от правоохранительных органов часть информации о совершенных преступлениях. Это серьезное нарушение достигнутого соглашения, оно может привести к возобновлению уголовного процесса против бизнесменов.

В конце мая холдинг J&F, владеющий крупнейшей мясоперерабатывающей компанией JBS, и Федеральная прокуратура Бразилии заключили досудебное соглашение в рамках дела о коррупции. Согласно документу, холдинг обязался в течение 25 лет выплатить 10,3 млрд реалов (около $3,2 млрд) в качестве штрафа за применение незаконных схем ведения бизнеса, включавших подкуп государственных чиновников. По данным газеты, данная сделка со следствием - самая масштабная не только в истории Бразилии, но и в мировой практике. В частности, в апреле стало известно, что другой бразильский гигант - строительный концерн Odebrecht - в рамках аналогичного соглашения заплатит штраф в размере $2,6 млрд.

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