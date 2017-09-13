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Эксперты из России, Ирана и Турции прибыли в Астану для участия в переговорах по Сирии

Международная панорама
13 сентября, 8:51 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 13, сентября. /ТАСС

Основной этап переговоров запланирован на 14-15 сентября

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АСТАНА, 13 сентября. /ТАСС/. Эксперты стран-гарантов перемирия в Сирии (России, Турции и Ирана) прибыли в Астану для проведения консультаций перед международной встречей по Сирии. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

"13 сентября планируется проведение экспертных консультаций делегаций стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии, соответствующие специалисты уже прибыли в столицу Казахстана. Переговоры с участием основных делегаций участников процесса пройдут, как и сообщалось ранее, 14-15 сентября", - сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

Шестая международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии пройдет 14-15 сентября. На ней планируют рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации в Сирии, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе. Планируется, что стороны примут совместное заявление о разминировании в гуманитарных целях исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Создание зон деэскалации в Сирии
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