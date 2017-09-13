Глава МИД ФРГ обвинил Эрдогана в создании из Германии образа врага

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БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обостряет отношения с Германией, чтобы отвлечь от проблем во внутренней политике своей страны. Такое мнение высказал в интервью газете Nordwest Zeitung глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
"Эрдоган использует Германию в качестве внешнего врага, чтобы отвлечь от внутренних разногласий. Мы не должны ему подыгрывать", - считает он.
По его словам, власти ФРГ долгое время "мягко реагировали" на выпады со стороны Анкары. "Но учитывая, что в Турции под арестом находятся немцы, а турецкие власти объявили 680 фирм пособниками террористов, нам нужно было реагировать", - отметил министр. Габриэль добавил также, что "экономическое давление [на Анкару] оказалось действенным".
Отношения Германии и Турции ухудшились под влиянием целого ряда факторов, один из них - задержания немецких граждан. Прежде всего речь идет о журналисте газеты Welt Денизе Юджеле, переводчице Мешале Толу и правозащитнике Петере Штойдтнере. После очередных арестов МИД ФРГ выпустил предупреждение об угрозе посещения страны для граждан Германии, что скажется на турпотоке, а глава внешнеполитического ведомства заявил о заморозке поставки вооружений в Анкару, которая является партнером по НАТО.