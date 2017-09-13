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Китай создаст национальное хранилище данных о случаях сетевых атак в интернете

Международная панорама
13 сентября, 14:46 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, сентября. /ТАСС

Планируется, что новый документ вступит в силу 1 января 2018 года

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ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство промышленности и информатизации КНР подготовило план создания национального хранилища данных о случаях сетевых атак в интернете. Как говорится в обнародованном в среду заявлении ведомства, телекоммуникационные и интернет-компании, а также представители интернет-услуг будут обязаны направлять соответствующую информацию в хранилище.

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"Компании, телекоммуникационные операторы и правительственные ведомства должны предоставлять информацию о соответствующих инцидентах, включая случаи обнаружения вирусов и уязвимостей оборудования, и сообщать о подозрительных IP-адресах", - говорится в документе.

Ожидается, что новый документ вступит в силу 1 января 2018 года. "Компании и ведомства, которые нарушат правила, будут подвергаться штрафам и административным взысканиям", - говорится в заявлении.

В последнее время китайские эксперты отмечают увеличение кибератак на китайский сегмент интернета. Согласно оценкам Китайского национального центра интернет-безопасности (CNCERT), в 2016 году число выявленных новых вредоносных программ, предназначенных для атак на мобильные устройства в китайском сегменте интернета, составило около 2 млн.

В компании Qihoo 360, являющейся одним из лидеров на китайском рынке антивирусного программного обеспечения, в 2016 году зафиксировали 62,73 млрд хакерских атак в китайском сегменте интернета.

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