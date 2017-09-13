Додон пообещал заблокировать внесение в конституцию положения об интеграции в ЕС

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КИШИНЕВ, 13 сентября./ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон намерен заблокировать инициативу правящей Демократической партии (ДПМ) включить в конституцию положение о европейской интеграции как стратегической ориентации страны. Об этом он заявил на пресс-конференции в среду.
"Я буду блокировать эту инициативу всеми доступными средствами. И если ДПМ будет и далее настаивать, единственным решением для меня будет инициировать консультативный референдум по вопросу вектора внешней политики. И поверьте мне, люди проголосуют не за евроинтеграцию", - сказал Додон, комментируя объявленную накануне инициативу демократов. Вместе с тем он отметил, что "не хочет и далее раскалывать общество по этому принципу".
Президент заявил, что правящая партия хочет поправить свой имидж, разрушенный произошедшим за восьмилетнее правление падением экономики и коррупционными скандалами.
"Они хотят быть большими католиками, чем папа римский. Но, как гласит русская пословица, сколько не говори халва, а слаще во рту не будет", - заметил Додон.
Ранее лидер ДПМ Владимир Плахотнюк заявил, что правящее большинство в парламенте намерено включить в основной закон положение о европейской интеграции как стратегической ориентации страны. Он объяснил эту инициативу постановлением Конституционного суда от 9 сентября 2014 года, в котором говорится, что ориентация на европейские демократические ценности - определяющий элемент конституционной идентичности Молдавии.
В свою очередь Додон сообщил, что до конца года поедет с визитом в Брюссель, где намерен обсудить этот вопрос. "Неужели ЕС позволит издеваться над европейскими символами и ценностями, как это делали восемь лет в Молдавии? Неужели позволит таким образом подправить имидж партии с сомнительной репутацией? Если такое случится, то вам не следует удивляться, почему в Молдавии падает доверие к Евросоюзу", - отметил глава государства.