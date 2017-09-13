Reuters: правозащитники предложили США ввести санкции по глобальному "акту Магнитского"

ТАСС, 13 сентября. Коалиция неправительственных организаций обратилась в Государственный департамент и министерство финансов США с предложением ввести санкции против должностных лиц и бизнесменов из ряда стран мира, обвиняемых в нарушении прав человека и коррупции, в соответствии с так называемым глобальным "актом Магнитского", принятым в конце прошлого года. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на авторов инициативы - базирующуюся в американской столице коалицию 23-х организаций под названием Human Rights First.

Организация представила 15 ходатайств о введении властями США санкций против должностных лиц и бизнесменов, включая руководящих сотрудников служб безопасности Бахрейна, Египта, Китая, Саудовской Аравии, Мексики и ряда стран Центральной Азии, а также бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли и проживающего в Австрии украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. В материале агентства среди лиц, в отношении которых коалиция предлагает принять санкции, российские граждане не упоминаются.

Анонимный представитель администрации президента Дональда Трампа подтвердил агентству получение обращения коалиции о введении санкций. Координатором кампании Human Rights First является Боб Бершински, бывший сотрудник администрации экс-президента Барака Обамы. Коалиция обратилась за поддержкой к влиятельным сенаторам - республиканцу Джону Маккейну, который возглавляет комитет по Вооруженным силам верхней палаты Конгресса США, и Бену Кардину, старшему демократу в сенатском комитете по иностранным делам.

14 декабря 2012 года вступил в силу "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского". Документ является частью закона об отмене поправки Джексона-Вэника, действовавшей для СССР и России в 1974-2012 годах. Эта поправка к закону о торговле 1974 года увязывала торговые американо-советские отношения с вопросом о свободной эмиграции из СССР.

"Акт Магнитского" предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. Кроме того, документ распространяет действие санкций на лиц, "несущих ответственность за совершение внесудебных убийств, пыток и других серьезных нарушений прав человека". В соответствии с этим законом, лицам, попадающим под санкции, закрыт въезд на территорию США, а их счета в американских банках подлежат замораживанию.

В конце 2016 года занимавший тогда пост президента США Барак Обама подписал законопроект, предусматривающий возможность распространения действия "акта Магнитского" на другие страны. Документ, получивший название "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского", гласит, что президент может ввести санкции против любого иностранного гражданина, который "несет ответственность за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека". Кроме того, под санкции попадают должностные лица, которые "осуществляют незаконную деятельность". Люди, попавшие в список, не смогут получить американскую визу, а любая их собственность на территории США и счета в банках замораживаются.