Тиллерсон в Лондоне встретится с премьер-министром Мэй

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ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретится в Лондоне с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом в среду на брифинге для иностранных журналистов заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Госсекретарь Тиллерсон сегодня находится на пути в Лондон. В Лондоне он примет участие в двусторонней встрече с британским премьер-министром Терезой Мэй. После этого он встретится с советником по национальной безопасности Марком Седуиллом", - сказала Науэрт. По ее словам, у госсекретаря также запланировано посещение американского посольства.
Тиллерсон также обсудит ситуацию на Корейском полуострове с представителями Великобритании и Франции. Французскую сторону будет представлять государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Жан-Батист Лемуан. "И затем завтра [14 сентября] госсекретарь проведет заседание по Ливии, и они будут говорить с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном", - продолжила Науэрт, добавив, что Тиллерсон и Джонсон затем пообщаются с прессой.
Как сообщила ранее пресс-служба Госдепартамента, Тиллерсон будет находиться в британской столице 13-14 сентября.