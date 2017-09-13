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Тиллерсон в Лондоне встретится с премьер-министром Мэй

Международная панорама
13 сентября, 23:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, сентября. /ТАСС

Также в Великобритании Госсекретарь встретится с советником по национальной безопасности Марком Седуиллом

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ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретится в Лондоне с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом в среду на брифинге для иностранных журналистов заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Госсекретарь Тиллерсон сегодня находится на пути в Лондон. В Лондоне он примет участие в двусторонней встрече с британским премьер-министром Терезой Мэй. После этого он встретится с советником по национальной безопасности Марком Седуиллом", - сказала Науэрт. По ее словам, у госсекретаря также запланировано посещение американского посольства.

Тиллерсон также обсудит ситуацию на Корейском полуострове с представителями Великобритании и Франции. Французскую сторону будет представлять государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Жан-Батист Лемуан. "И затем завтра [14 сентября] госсекретарь проведет заседание по Ливии, и они будут говорить с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном", - продолжила Науэрт, добавив, что Тиллерсон и Джонсон затем пообщаются с прессой.

Как сообщила ранее пресс-служба Госдепартамента, Тиллерсон будет находиться в британской столице 13-14 сентября.

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Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис Тиллерсон, Рекс
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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