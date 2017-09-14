WSJ: Флинн в администрации Трампа занимался бизнес-проектом АЭС на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Майкл Флинн до назначения помощником президента США по национальной безопасности в течение полутора лет продвигал проект строительства десятка АЭС в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока. Проект предусматривал расходование десятков миллиардов долларов и именовался вторым "планом Маршалла", сообщила в среду газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание ссылается на бывших сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме и документы комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США, опубликованные в среду. В данном случае Флинн и несколько американских отставных офицеров помогали продвигать проект строительства АЭС от лица частных компаний в Соединенных Штатах. В частности, оказывались консультационные услуги фирмам, которые выражали заинтересованность в заключении контракта на охрану строящихся атомных электростанций.

Флинн формально ушел из бизнеса в декабре 2016 года, однако не прекратил заниматься данным проектом после прихода в администрацию президента США Дональда Трампа в январе текущего года, утверждает WSJ. По данным ее источников, помощник главы государства по национальной безопасности не только обсуждал вслух детали плана строительства АЭС, но и приказывал подчиненным в СНБ проводить встречи с представителями частных компаний-участников проекта.

Это обстоятельство вызвало недовольство инспекторов по этике СНБ, которые рекомендовали Флинну прекратить заниматься бизнесом в ущерб должностным обязанностям во избежание конфликта личных и государственных интересов. "Ему строго указали на неуместность его присутствия на таких встречах [частных лиц с сотрудниками СНБ], он и не присутствовал. Занимался ли он чем-то, о чем мы не ведаем? Мы не знаем того, чего мы не знаем", - заявил один из источников издания.

Ранее телекомпания ABC сообщала, что Флинн утаил имена иностранных должностных лиц, с которыми встречался в течение семи лет. В том числе речь шла о деталях его поездки в Саудовскую Аравию летом 2015 года с целью обсуждения возможности создания американо-российского предприятия по строительству реакторов для АЭС.

Флинн занял должность помощника нынешнего президента Соединенных Штатов по национальной безопасности в январе текущего года. Однако 13 февраля он был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал американского вице-президента Майкла Пенса о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.