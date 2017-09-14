Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турция приветствует итоги голосования парламента Ирака против референдума

Международная панорама
14 сентября, 9:28 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 14, сентября. /ТАСС

В турецком МИД выразили надежду, что отношения между Багдадом и Эрбилем будут основываться на основе конституции и справедливости

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Турция приветствует итоги голосования иракского парламента против проведения референдума о независимости Иракского Курдистана, намеченного на 25 сентября. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении министерства иностранных дел Турции.

"Мы решительно поддерживаем решение Совета представителей Ирака в отношении референдума 25 сентября, а также их позицию по политическому единству и территориальной целостности, - говорится в нем. - Турция надеется, что отношения между Багдадом и Эрбилем будут основываться на основе конституции и справедливости".

12 сентября против проведения плебисцита проголосовал Совет представителей (парламент) Ирака. Депутаты обязали премьер-министра Хейдара аль-Абади принять все необходимые меры для сохранения единства Ирака, а также начать диалог для урегулирования разногласий с Эрбилем. После этого аль-Абади пригласил руководство Иракского Курдистана в Багдад для начала диалога.

В среду глава Иракского Курдистана Масуд Барзани призвал парламент Ирака пересмотреть резолюцию по референдуму. По его словам, "они не могут сломить волю жителей Курдистана".

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района в составе Ирака, юридический статус которого закреплен в иракской конституции 2005 года. Он является областью расселения курдов на севере и северо-востоке страны.

Багдад выступает против проведения намеченного на 25 сентября референдума, считая решение курдских властей незаконным и противоречащим основному закону Ирака. Центральные власти полагают, что курды и так пользуются определенной политической и экономической независимостью и имеют свои военизированные формирования "пешмерга", которые не выступают под иракским флагом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абади, Хейдар, аль-
Страны
Ирак Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Парк "Зарядье" меняет режим работы из-за нанесенного вандалами ущерба
2
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
3
Обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске заочно арестован
4
Захарова напомнила США о добросовестной конкуренции в ситуации с "Касперским"
5
Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России
6
"Известия": РФ не разблокирует взнос в Совет Европы до внесения поправок в регламент ПАСЕ
7
Жизнь взаймы: что такое госдолг США и почему он постоянно растет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама