Турция приветствует итоги голосования парламента Ирака против референдума

АНКАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Турция приветствует итоги голосования иракского парламента против проведения референдума о независимости Иракского Курдистана, намеченного на 25 сентября. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении министерства иностранных дел Турции.

"Мы решительно поддерживаем решение Совета представителей Ирака в отношении референдума 25 сентября, а также их позицию по политическому единству и территориальной целостности, - говорится в нем. - Турция надеется, что отношения между Багдадом и Эрбилем будут основываться на основе конституции и справедливости".

12 сентября против проведения плебисцита проголосовал Совет представителей (парламент) Ирака. Депутаты обязали премьер-министра Хейдара аль-Абади принять все необходимые меры для сохранения единства Ирака, а также начать диалог для урегулирования разногласий с Эрбилем. После этого аль-Абади пригласил руководство Иракского Курдистана в Багдад для начала диалога.

В среду глава Иракского Курдистана Масуд Барзани призвал парламент Ирака пересмотреть резолюцию по референдуму. По его словам, "они не могут сломить волю жителей Курдистана".

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района в составе Ирака, юридический статус которого закреплен в иракской конституции 2005 года. Он является областью расселения курдов на севере и северо-востоке страны.

Багдад выступает против проведения намеченного на 25 сентября референдума, считая решение курдских властей незаконным и противоречащим основному закону Ирака. Центральные власти полагают, что курды и так пользуются определенной политической и экономической независимостью и имеют свои военизированные формирования "пешмерга", которые не выступают под иракским флагом.