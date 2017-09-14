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ООН: государствам следует отказаться от применения односторонних санкций

Международная панорама
14 сентября, 18:06 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 14, сентября. /ТАСС

По словам спецдокладчика всемирной организации Идриса Джазаири, средством решения возникающих проблем должен быть диалог

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ЖЕНЕВА, 14 сентября. /ТАСС/. Диалог, а не односторонние санкции должны быть средством решения возникающих между государствами проблем. Такое мнение высказал в представленном в Женеве в четверг докладе специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири.

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"Я надеюсь, что все мы движемся к международному порядку, основанному на верховенстве закона, которое отдает предпочтение диалогу перед принуждением", - заявил он, представляя свой доклад на 36-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Джазаири предложил создать регистр односторонних санкций, чтобы все государства, а также их граждане и неправительственные организации были в курсе принимаемых той или иной страной мер. "Этот регистр обеспечил бы объявление о санкциях с предоставлением информации о том, как они применяются и какие гуманитарные изъятия из них существуют", - сказал спецдокладчик.

Он призвал государства при объявлении односторонних санкций не применять экстерриториальные меры принуждения, основанные на их внутренней политике. Такие меры, напомнил он, "широко признаны как незаконные и должны быть немедленно прекращены".

Спецдокладчик высказался также за оказание помощи жертвам односторонних санкций, включая выплату компенсации. "Когда применяются санкции, вводящая их страна берет на себя ответственность за любое нарушение прав человека в государстве, на которое они нацелены. Принципы, подчеркивающие верховенство права, требуют, чтобы испытавшие несправедливость люди могли добиваться возмещения", - пояснил Джазаири, призвав участников сессии СПЧ помочь ему претворить в жизнь его предложения.

Совет ООН по правам человека рассмотрит на открывшейся в понедельник 36-й сессии положение на Украине, в Сирии, Йемене, Мьянме, Бурунди, Демократической Республике Конго и еще в трех десятках стран. Внимание будет уделено также таким острым правозащитным темам, как права мигрантов, детей, инвалидов, коренных народов, обеспечение гендерного равенства.

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