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Минфин США ввел санкции против семи иранских граждан и двух организаций

Международная панорама
14 сентября, 21:53 UTC+3 ВАШИНГТОН 14, сентября. /ТАСС

Подпавшие под санкции иранцы были связаны с деятельностью в киберпространстве, отмечается на сайте минфина США

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ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов США в четверг внесло в свои санкционные списки семь граждан Ирана и еще две базирующиеся в Тегеране структуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В минфине уточняют, что речь идет о компаниях, ответственных "за вредоносные кибератаки против американской финансовой системы" и за участие в разработке Ираном баллистических ракет. В частности, в черные списки попала фирма, занимающаяся компьютерной безопасностью, ITSec Team. По данным минфина США, в период с декабря 2011 года по декабрь 2012 года данная структура занималась проведение DDoS-атак против американских банков и биржевых организаций. Более того, как утверждают в Вашингтоне, сотрудники фирмы занимались этим, работая на иранское правительство и Корпус стражей исламской революции (КСИР - элитная часть иранских вооруженных сил).

Санкции теперь также введены против компании Sadid Caran Saba Engineering Company. Она, в свою очередь, участвовала в ракетной программе Ирана, оказывая также "финансовую, материальную и технологическую поддержку" КСИР. В минфине считают, что в 2014 году данная компания занималась установкой взрывоустойчивых крановых систем, которые были использованы при создании баллистических ракет.

Судя по списку на сайте минфина, подпавшие под санкции иранцы были связаны с деятельностью в киберпространстве.

Лица и структуры, находящиеся под санкциями США, фактически теряют доступ к американской финансовой системе. Гражданам Соединенных Штатов запрещено заключать с ними какие-либо сделки. Кроме того, любые их активы и собственность на территории, попадающей под юрисдикцию США, при наличии таковых, подлежат аресту.

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