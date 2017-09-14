Число нуждающихся в гуманитарной помощи в Донбассе достигло 4 млн человек

ООН, 14 сентября. /ТАСС/. Число нуждающихся в гуманитарной помощи жителей восточных районов Украины достигло 4 млн человек, из которых 1,2 млн испытывают нехватку продовольствия. Об этом говорится в ежемесячном отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), опубликованном в четверг.

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В УКГВ сообщили, что провели переоценку плана гуманитарного реагирования в Донбассе, по итогам которого число людей, нуждающихся в помощи, пересмотрено в сторону увеличения - с 3,8 до 4 млн. Как пояснили в гуманитарном управлении ООН, рост показателя вызван "увеличением количества внутренне перемещенных лиц".

Кроме того, в докладе отмечается, что хроническая нехватка средств на осуществление гуманитарных операций в Донбассе привела к прекращению некоторых программ, в результате чего число получателей помощи сократилось с 2,6 до 2,4 млн человек. Одновременно с этим общая стоимость плана гуманитарного реагирования пересмотрена с $214 до $204 млн. Тем не менее это не решило проблему дефицита средств: по состоянию на начало сентября ООН получила лишь четверть требуемой суммы.

В УКГВ обратили внимание на увеличение нужды населения в продуктах питания как в контролируемых правительством районах восточной Украины, так и на территории провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. "Около 1,2 млн человек (по сравнению с 620 тыс. в 2016 году) испытывают либо острую, либо умеренную нехватку продовольствия. Из них около 800 тысяч проживают в двух областях, неподконтрольных правительству", - говорится в докладе.

В дополнение к серьезной нехватке продуктов питания гуманитарное управление ООН обеспокоено сбоями в работе отопительных систем в преддверии зимы. "Согласно проведенному анализу, коллапс отопительных систем угрожает более 2 млн человек по обе стороны линии соприкосновения", - отметили в УКГВ. В ООН сообщили, в июле - августе число инцидентов, приведших к повреждению критически важных объектов инфраструктуры, сократилось, однако "множество проблем все еще требуют решения, а до конца сентября нужно провести некоторые срочные ремонтные работы".

В связи с началом учебного года в УКГВ также выразили тревогу по поводу безопасности 650 тысяч школьников и учителей в зоне конфликта. Как отмечается в докладе, в пределах 15 км от линии соприкосновения проживают около 45 тысяч детей школьного возраста, жизнь и здоровье которых находится под постоянной угрозой.

Число жертв конфликта

Семь мирных жителей погибли и 34 получили ранения в результате конфликта на востоке Украины в августе этого года.

"Согласно данным УВКПЧ (Управления верховного комиссара по правам человека), в августе была подтверждена 41 жертва среди мирных жителей (семь погибших и 34 раненых), что на 16% меньше по сравнению с июлем, а также стало наименьшим числом жертв в течение месяца с января 2017 года", - говорится в ежемесячном отчете УКГВ.

При этом с 1 января по 10 сентября 2017 года в Донбассе погибли 85 гражданских лиц, а ранения получил 401 человек. "Это на 14 процентов больше по сравнению с тем же периодом 2016 года", - отмечается в докладе. В общей сложности за время конфликта на востоке Украины ООН зафиксировала более 2,5 тысяч случаев смерти мирных жителей. Число раненых, по данным всемирной организации, может составлять от 7 до 9 тысяч гражданских лиц.

Сокращение числа погибших и раненых в Донбассе в августе в ООН объяснили "относительным затишьем" в боевых действиях, в том числе снижением интенсивности артиллерийских обстрелов, что стало следствием объявленного 25 августа перемирия в связи с началом учебного года. В то же время, в докладе подчеркивается, что в прошлом месяце увеличилось количество людей, подорвавшихся на минах. В отчете указано, что на их долю приходится 56% от общего числа инцидентов.