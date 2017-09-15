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Экстренные консультации СБ ООН пройдут в пятницу на фоне ракетного пуска КНДР

Международная панорама
15 сентября, 3:53 дата обновления: 15 сентября, 4:32 UTC+3

Агентство отмечает, что заседание было инициировано, в частности, США и Японией

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ТАСС, 15 сентября. Совет Безопасности ООН соберется для экстренных консультаций в пятницу вечером по московскому времени на фоне очередного пуска ракеты КНДР. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в ООН.

По его информации, они пройдут около 22:00 мск. Как добавляет агентство Reuters, созыв был инициирован, в частности, США и Японией.

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Это уже шестой раз с 1998 года, когда запущенная КНДР ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии. Запуск стал первым с момента принятия Советом Безопасности ООН новой резолюции, ужесточившей санкции в отношении Пхеньяна. По мнению японской стороны, КНДР могла запустить межконтинентальную баллистическую ракету, однако ВС США считают, что Пхеньян осуществил запуск баллистической ракеты средней дальности.

 
 
 
 
 
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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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