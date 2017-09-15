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Премьер-министр Японии назвал неприемлемым и недопустимым новый пуск КНДР

Международная панорама
15 сентября, 3:54 UTC+3

Синдзо Абэ считает, что если КНДР продолжит свою текущую политику, то у этой страны нет будущего

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Материал из 1 страницы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

© Kazuhiro Nogi/Pool Photo via AP

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/ Очередной ракетный пуск КНДР несет прямую угрозу безопасности Японии и всего региона и является совершенно неприемлемым и недопустимым. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который только что вернулся в страну из Индии, где находился с официальным визитом.

"Повторение подобных действий совершенно неприемлемо и недопустимо, - подчеркнул Абэ. - Международное сообщество должно дать понять Северной Корее, что у нее нет будущего, если она продолжит свою текущую политику".

 

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