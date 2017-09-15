Премьер-министр Японии назвал неприемлемым и недопустимым новый пуск КНДР

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/ Очередной ракетный пуск КНДР несет прямую угрозу безопасности Японии и всего региона и является совершенно неприемлемым и недопустимым. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который только что вернулся в страну из Индии, где находился с официальным визитом.

"Повторение подобных действий совершенно неприемлемо и недопустимо, - подчеркнул Абэ. - Международное сообщество должно дать понять Северной Корее, что у нее нет будущего, если она продолжит свою текущую политику".