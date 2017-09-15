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Макрон впервые подписал законы в прямом эфире

Международная панорама
15 сентября, 14:27 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 15, сентября. /ТАСС

Первый документ запрещает министрам, депутатам и представителям местных органов власти оформлять на работу членов их семей, второй - избрание на политические должности лиц, имеющих судимость

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Президент Франции Эмманюэль Макрон подписывает документы в прямом эфире

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписывает документы в прямом эфире

© REUTERS/Pierre Villard/Pool

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые подписал в прямом эфире ряд законов. Трансляция церемонии велась из рабочего кабинета главы Французской Республики в Елисейском дворце.

Речь идет о двух новых актах, касающихся этики политической и общественной жизни, которые были приняты французским парламентом в августе. Первый закон, как отметил Макрон, запрещает министрам, депутатам и представителям местных органов власти оформлять на работу в их структурах членов их семей и родственников, второй - избрание на политические должности лиц, имеющих судимость.

"Эти два акта являются важным признаком обновления политической жизни Франции", - сказал Макрон в своем обращении. "Мы обещали это сделать - и мы это сделали", - добавил он, добавив, что с этого момента законы вступают в силу.

По словам авторов актов, нововведения направлены на обеспечение гласности работы политических институтов, деятельности министров и депутатов парламента. Они создают ряд важных преград на пути коррупции и попыток хищения государственных средств.

Это обусловлено, в частности, целым рядом недавних политико-финансовых скандалов, связанных с созданием таким способом фиктивных рабочих мест, что приравнивается к хищению государственных средств. Теперь за нарушение этого положения грозит тюремное заключение сроком в три года и штраф в €45 тыс.

Другие нововведения

Законы также положили конец долгому существованию особого парламентского фонда в размере €136 млн. Из него депутаты могли ранее свободно получать по €130 тыс., а сенаторы - по €153 тыс. для того, чтобы финансировать различные проекты в своих избирательных округах.

Также для членов парламента вводится требование указывать в специальном регистре ту деятельность, которая может привести к ситуации конфликта интересов. Законы запрещают членам парламента и их помощникам деятельность по лоббированию корпоративных интересов.

Важным нововведением стало то, что с целью обеспечения прозрачности финансирования выборов с ноября 2018 года во Франции учреждается Демократический банк, который будет давать ссуды кандидатам, партиям и политическим движениям.

Обещание принять законы об этике в политике дал избирателям Макрон еще будучи кандидатом в президенты Франции во время предвыборной кампании. Начальный вариант двух законопроектов был разработан министром юстиции Франсуа Байру, который, однако, вскоре сам был вынужден спешно покинуть свой пост в связи с целым рядом финансовых скандалов, связанных с деятельностью возглавляемой им партии "Демократическое движение".

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