Министерство обороны Швейцарии подверглось кибератаке

ЖЕНЕВА, 15 сентября. /ТАСС/. Федеральный департамент (министерство) обороны, защиты населения и спорта Швейцарии подвергся кибератаке. Как сообщило в пятницу правительство страны, она была предпринята в июле, хакеры использовали программное обеспечение Turla, но их вторжение было раскрыто и остановлено специалистами.

В сообщении федерального совета (правительства) говорится, что "пираты использовали широко известное вредоносное программное обеспечение Turla". "Тесное сотрудничество между ответственными службами позволило немедленно принять меры безопасности. Компетентные службы конфедерации ведут расследование случившегося", - указывает правительство.

Оборонное ведомство страны направило жалобу в федеральную прокуратуру. Аналогичные действия предпринял федеральный департамент иностранных дел, поскольку в результате июльской кибератаки пострадали электронные системы одной из партнерских организаций, предоставляющих ему услуги, отмечается в сообщении.

Швейцарское телеграфное агентство (АТС) напоминает в этой связи, что в декабре 2015 года кибератаке с использованием Turla подверглась государственная оборонная компания RUAG. Был похищен большой объем информации. Речь идет о "троянской программе", способной атаковать сложные компьютерные системы.

С 2014 по 2017 год, как признало недавно правительство, в федеральной информационной системе Швейцарии имелись неполадки в защите. Данных о несанкционированном проникновении в систему нет, однако правительство этого не исключает, указывает АТС, отмечая, что "ошибка была окончательно устранена 9 февраля текущего года".