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Макрон: Франция с облегчением восприняла освобождение своего журналиста в Турции

Международная панорама
15 сентября, 19:10 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 15, сентября. /ТАСС

Лу Бюро находился под стражей с конца июля, власти Турции подозревали его в сотрудничестве с террористами

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ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал освобождение из-под стражи в Турции независимого французского журналиста Лу Бюро. "Я рад вызволению на свободу Лю Бюро. Это большое облегчение для всех нас", - написал президент в своем Twitter.

Ранее в пятницу адвокат французского репортера Мартен Прадель сообщил, что турецкие власти приняли решение освободить Лу Бюро из-под стражи и выдворить его из страны. "В ближайшее время он будет выслан из Турции", - уточнил адвокат.

Лу Бюро задержали на пропускном пункте "Хабур" на ирако-турецкой границе в конце июля. Турецкие власти заподозрили француза в "принадлежности к вооруженной террористической группировке". На этом основании с 1 августа 27-летний репортер, специализирующийся на работе в зонах военных конфликтов, находился под стражей. Дважды турецкий суд отвергал требования о его освобождении под залог.

Дело Лу Бюро во Франции отслеживалось на высшем политическом уровне. В конце августа Макрон поднял этот вопрос в ходе телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, потребовав "скорейшего освобождения журналиста и его возвращения во Францию". В четверг Анкару посетил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, где провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и Эрдоганом.

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Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив Макрон, Эмманюэль Эрдоган, Реджеп Тайип
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