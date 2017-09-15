Макрон: Франция с облегчением восприняла освобождение своего журналиста в Турции

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ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал освобождение из-под стражи в Турции независимого французского журналиста Лу Бюро. "Я рад вызволению на свободу Лю Бюро. Это большое облегчение для всех нас", - написал президент в своем Twitter.
Ранее в пятницу адвокат французского репортера Мартен Прадель сообщил, что турецкие власти приняли решение освободить Лу Бюро из-под стражи и выдворить его из страны. "В ближайшее время он будет выслан из Турции", - уточнил адвокат.
Лу Бюро задержали на пропускном пункте "Хабур" на ирако-турецкой границе в конце июля. Турецкие власти заподозрили француза в "принадлежности к вооруженной террористической группировке". На этом основании с 1 августа 27-летний репортер, специализирующийся на работе в зонах военных конфликтов, находился под стражей. Дважды турецкий суд отвергал требования о его освобождении под залог.
Дело Лу Бюро во Франции отслеживалось на высшем политическом уровне. В конце августа Макрон поднял этот вопрос в ходе телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, потребовав "скорейшего освобождения журналиста и его возвращения во Францию". В четверг Анкару посетил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, где провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и Эрдоганом.