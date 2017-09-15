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СМИ: парламент Иракского Курдистана начал свою первую сессию с 2015 года

Международная панорама
15 сентября, 19:37 UTC+3 ТАСС

На повестке заседания вопросы проведения референдума о независимости 25 сентября

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ТАСС, 15 сентября. Парламент Иракского Курдистана начал в пятницу свою первую сессию после двухлетнего перерыва. Об этом сообщил телеканал Rudaw.

На повестке заседания вопросы проведения референдума о независимости 25 сентября, а также ответная реакция на голосование иракских депутатов в Багдаде против плебисцита.

Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани объявил о планах провести референдум о независимости 25 сентября, против чего резко выступил Багдад, назвав односторонний шаг противоречащим конституции, его позицию разделяют, в частности, Анкара, Тегеран и Вашингтон.

12 сентября депутаты проголосовали против проведения плебисцита в Иракском Курдистане, обязав премьер-министра Хейдара аль-Абади принять все необходимые меры для сохранения единства Ирака, а также начать диалог для урегулирования разногласий с Эрбилем. После этого глава правительства пригласил руководство Иракского Курдистана в Багдад для начала диалога.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района (КАР), который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. КАР является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.

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