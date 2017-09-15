ЕСПЧ принял к производству жалобы с участием Ильдара Дадина

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к производству восемь жалоб с участием активиста Ильдара Дадина. Об этом ТАСС сообщил в пятницу юрист, представляющий интересы Дадина, Николай Зборошенко.

"Только что секретариат Европейского суда по правам человека проинформировал меня об объединении в одно производство и коммуникации правительству РФ восьми жалоб, поданных в интересах в том числе Ильдара Дадина", - сказал он.

По словам юриста, в коммуникационном отчете ЕСПЧ (есть в распоряжении ТАСС) объединено восемь жалоб, касающихся ряда статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"В каждом случае поднят вопрос о нарушении государством 5-й статьи конвенции (в связи с произвольным административным задержанием), статьи 6-й (в связи с несправедливыми судебными разбирательствами), статьи 11-й (в связи с произвольным вмешательством государства в право на свободу мирных собраний), а также в двух случаях в связи с ненадлежащими условиями содержания в двух отделах полиции - Якиманка и Басманный", - рассказал Зборошенко.

"Также 13-я статья - в связи с отсутствием эффективных средств правовой защиты, применительно к условиям содержания в отделах полиции", - добавил юрист.

Кроме того, как уточнил Зборошенко, правительству РФ установлен срок для представления замечаний до 15 января 2018 года.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.

10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. Дадин стал единственным, кто был осужден по этой статье.

22 февраля Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить и освободить Дадина из колонии. Также суд признал за ним право на реабилитацию.

31 мая Железнодорожный городской суд Московской области удовлетворил частично иск Дадина о компенсации за незаконное уголовное преследование, взыскав с Минфина РФ 2 млн и 200 рублей.