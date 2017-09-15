Трамп заявил, что США добьются искоренения "радикального исламского терроризма"

Головкин проведет защиту трех титулов чемпиона мира по боксу против АльваресаСпорт 16 сентября, 0:31
Карен Хачанов победил венгра Балажа в матче Кубка Дэвиса по теннисуСпорт 16 сентября, 0:22
Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООНПолитика 16 сентября, 0:20
Базаревич: сборной России на Евробаскете-2017 можно гордитьсяСпорт 16 сентября, 0:19
Небензя призвал США выполнить свою часть резолюции СБ ООН по КНДРПолитика 16 сентября, 0:11
Совбез ООН осудил "провокационный" пуск ракеты КНДРМеждународная панорама 16 сентября, 0:06
Шестая "Астана" увенчалась деэскалацией в сирийском ИдлибеМеждународная панорама 16 сентября, 0:02
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссииКосмос 15 сентября, 23:56
Мозгов: российским баскетболистам не хватило концентрации в полуфинале ЧЕ с сербамиСпорт 15 сентября, 23:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация добьется искоренения "радикального исламского терроризма". Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
Выступая перед военнослужащими на базе Эндрюс в штате Мэриленд под Вашингтоном, он назвал новую вылазку в Лондоне "террористически нападением" и напомнил, что уже провел в связи с этим телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
В этой беседе Трамп, по его словам, в том числе подчеркнул "полную приверженность" искоренению "радикального исламского терроризма". "Радикальный исламский терроризм будем искоренен, поверьте мне", - сказал хозяин Белого дома.
Уровень террористической угрозы был повышен в Великобритании после взрыва в вагоне поезда на наземной станции лондонского метро Parsons Green, который произошел в пятницу в 08:20 (10:20 мск). Полиция Лондона объявила инцидент терактом, в результате которого пострадали 29 человек. Его расследованием занимается контртерористическое подразделение Скотленд-Ярда при содействии службы контрразведки МИ-5.