Трамп заявил, что США добьются искоренения "радикального исламского терроризма"

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация добьется искоренения "радикального исламского терроризма". Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

Выступая перед военнослужащими на базе Эндрюс в штате Мэриленд под Вашингтоном, он назвал новую вылазку в Лондоне "террористически нападением" и напомнил, что уже провел в связи с этим телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

В этой беседе Трамп, по его словам, в том числе подчеркнул "полную приверженность" искоренению "радикального исламского терроризма". "Радикальный исламский терроризм будем искоренен, поверьте мне", - сказал хозяин Белого дома.

Уровень террористической угрозы был повышен в Великобритании после взрыва в вагоне поезда на наземной станции лондонского метро Parsons Green, который произошел в пятницу в 08:20 (10:20 мск). Полиция Лондона объявила инцидент терактом, в результате которого пострадали 29 человек. Его расследованием занимается контртерористическое подразделение Скотленд-Ярда при содействии службы контрразведки МИ-5.