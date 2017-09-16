Главы министерств обороны КНР и Лаоса провели первую пограничную встречу на высоком уровне

В Сент-Луисе при разгоне протестов применен газ, ранены двое полицейскихПроисшествия 16 сентября, 7:52
Правительство РФ утвердило стратегию развития янтарной отрасли до 2025 годаЭкономика и бизнес 16 сентября, 7:31
Форвард "Вашингтона" Кузнецов признался, что летом рассматривал вариант возвращения в КХЛСпорт 16 сентября, 6:25
"Кросс нации" на Дальнем Востоке стартовал с КамчаткиСпорт 16 сентября, 4:43
Меркель считает, что предложение Путина о миротворцах пока не дает повода смягчать санкцииМеждународная панорама 16 сентября, 4:25
Минпромторг: промышленное сотрудничество РФ и Кубы динамично развиваетсяЭкономика и бизнес 16 сентября, 3:48
Бах: Олимпиада не должна проходить в тени продолжающегося расследования допинга в РоссииСпорт 16 сентября, 3:12
Бах извинился перед игроками НХЛ за то, что они не смогут выступить на Олимпиаде-2018Спорт 16 сентября, 2:33
Меркель выступила за продление контроля на внутренних границах ЕС на неопределенное времяМеждународная панорама 16 сентября, 2:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 16 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Китая Чан Ваньцюань и его лаосский коллега Чансамон Чаннялат 15-16 сентября провели первую в истории двух государств пограничную межминистерскую встречу на высоком уровне. Как сообщил в субботу официальный сайт министерства обороны КНР, стороны уделили особое внимание обсуждению вопросов долгосрочного всеобъемлющего стратегического межармейского партнерства.
Консультации прошли в несколько этапов на территории административно-территориальных единиц Китая и Лаоса в непосредственной близости от межгосударственной границы - в северных лаосских провинциях Луангнамтха и Удомсай, а также в пропускном пункте Модин и уезде Мэнла (китайская юго-западная провинция Юньнань). Главы ведомств посетили места захоронений китайских бойцов на лаосской земле, провели совместные учения и смотры пограничных войск. По итогам серии мероприятий было опубликовано коммюнике.
"Китай заинтересован в объединении усилий с Лаосом, в связи с чем рассчитывает, что нынешняя встреча на высоком уровне станет новой отправной точкой в нашем обоюдном сотрудничестве [в области национальной обороны], позволит должным образом реализовать обоюдные стратегические планы наших правящих партий и государственного руководства. Тем самым мы стремимся к планомерному укреплению ведущей роли правительств наших стран, к интенсификации прагматического взаимодействия, формирования более тесных дружественных межармейских контактов, - заявил Чан Ваньцюань. - Нам следует оберегать мир и стабильность на совместных рубежах - таким образом, чтобы подобные контакты приобрели образцовый характер".
Министр обороны Китая напомнил, что китайско-лаосское сотрудничество на уровне ВС двух государств опирается на прочные договоренности, которые не так давно были достигнуты между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Лаоса Буннянгом Волачитом.
В свою очередь Чансамон Чаннялат выразил удовлетворение по поводу состоявшихся первых лаосско-китайских пограничных переговоров на уровне глав министерств обороны. Он высказал надежду, что эти консультации станут важным форматом по поддержанию стабильности на границе двух государств.
Лаос традиционно поддерживает с Китаем дружественные межправительственные и межпартийные отношения, активно развивая с КНР торгово-экономические связи и выступая в качестве надежного партнера Пекина на Индокитайском полуострове.