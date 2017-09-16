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Главы министерств обороны КНР и Лаоса провели первую пограничную встречу на высоком уровне

Международная панорама
16 сентября, 7:52 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 16, сентября. /ТАСС

Чан Ваньцюань и Чансамон Чаннялат, в частности, обсудили вопросы долгосрочного стратегического межармейского партнерства

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ПЕКИН, 16 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Китая Чан Ваньцюань и его лаосский коллега Чансамон Чаннялат 15-16 сентября провели первую в истории двух государств пограничную межминистерскую встречу на высоком уровне. Как сообщил в субботу официальный сайт министерства обороны КНР, стороны уделили особое внимание обсуждению вопросов долгосрочного всеобъемлющего стратегического межармейского партнерства.

Консультации прошли в несколько этапов на территории административно-территориальных единиц Китая и Лаоса в непосредственной близости от межгосударственной границы - в северных лаосских провинциях Луангнамтха и Удомсай, а также в пропускном пункте Модин и уезде Мэнла (китайская юго-западная провинция Юньнань). Главы ведомств посетили места захоронений китайских бойцов на лаосской земле, провели совместные учения и смотры пограничных войск. По итогам серии мероприятий было опубликовано коммюнике.

"Китай заинтересован в объединении усилий с Лаосом, в связи с чем рассчитывает, что нынешняя встреча на высоком уровне станет новой отправной точкой в нашем обоюдном сотрудничестве [в области национальной обороны], позволит должным образом реализовать обоюдные стратегические планы наших правящих партий и государственного руководства. Тем самым мы стремимся к планомерному укреплению ведущей роли правительств наших стран, к интенсификации прагматического взаимодействия, формирования более тесных дружественных межармейских контактов, - заявил Чан Ваньцюань. - Нам следует оберегать мир и стабильность на совместных рубежах - таким образом, чтобы подобные контакты приобрели образцовый характер".

Министр обороны Китая напомнил, что китайско-лаосское сотрудничество на уровне ВС двух государств опирается на прочные договоренности, которые не так давно были достигнуты между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Лаоса Буннянгом Волачитом.

В свою очередь Чансамон Чаннялат выразил удовлетворение по поводу состоявшихся первых лаосско-китайских пограничных переговоров на уровне глав министерств обороны. Он высказал надежду, что эти консультации станут важным форматом по поддержанию стабильности на границе двух государств.

Лаос традиционно поддерживает с Китаем дружественные межправительственные и межпартийные отношения, активно развивая с КНР торгово-экономические связи и выступая в качестве надежного партнера Пекина на Индокитайском полуострове.

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Си Цзиньпин Волачит, Буннянг
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