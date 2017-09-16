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Ирак готов применить силу при эскалации насилия после референдума в Курдистане

Международная панорама
16 сентября, 20:37 UTC+3 ТАСС

При этом премьер Ирака Хейдар аль-Абади выразил надежду на разрешение ситуации путем переговоров

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ТАСС, 16 сентября. Главнокомандующий ВС Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади заявил о готовности к военному вмешательству в случае, если запланированный референдум о независимости Иракского Курдистана приведет к эскалации насилия. Об этом говорится в опубликованном в субботу интервью аль-Абади Associated Press.

По его словам, если в отношении иракского народа будет незаконно применяться сила, Багдад готов к "военному вмешательству". "Если вы оспариваете конституцию, оспариваете границы Ирака и границы региона, это публичное приглашение для других стран нарушить границы Ирака, что является очень опасной эскалацией", - сказал он. При этом политик подчеркнул, что никогда не откажется от переговоров с Эрбилем. "Переговоры всегда возможны", - пояснил он.

Ранее в пятницу парламент Иракского Курдистана одобрил планы проведения плебисцита 25 сентября на своей первой сессии с 2015 года. Багдад выступает против этого, считая решение курдских властей незаконным и противоречащим основному закону Ирака. Центральные власти полагают, что курды и так пользуются определенной политической и экономической независимостью и имеют свои военизированные формирования "пешмерга", которые не выступают под иракским флагом.

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Персоны
Абади, Хейдар, аль-
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