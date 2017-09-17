СМИ: Эрдоган отправляется в США на встречу с Трампом

АНКАРА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган отправляется в воскресенье в Нью-Йорк, где встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом, а также выступит на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается 19 сентября. Как сообщает газета Sozcu, визит турецкого лидера в США продлится до 22 сентября.

Основной темой его выступления 19 сентября станет ситуация в мьянманском штате Ракхайн, где в результате вспышки насилия в конце августа погибли более 400 человек. Около 300 тыс. мусульман народности рохинджа, проживающих в Ракхайне, бежали в Бангладеш. Анкара называет происходящее в Мьянме геноцидом мусульман и считает, что ООН и все мировое сообщество не уделяет должного внимания этой проблеме.

Позднее на предстоящей неделе состоится встреча Эрдогана и Трампа. По информации пресс-службы Белого дома, их переговоры намечены на четверг, 21 сентября. На полях Генассамблеи лидеры обсудят целый спектр вопросов и проблем.

Дело экс-министра экономики

Ожидается, что одной из главных тем станет обвинение министерством юстиции США министра экономики Турции Зафера Чаглаяна в использовании американской финансовой системы для совершения сделок в интересах Ирана, что Вашингтон трактует как нарушение американского санкционного режима в отношении Тегерана. На пресс-конференции 8 сентября в аэропорту Стамбула перед вылетом в Казахстан Эрдоган заявил, что это дело направлено против самой Турции. "Действия против нашего предыдущего министра экономики я рассматриваю как политические шаги против Турции", - подчеркнул он.

Согласно документу Минюста, Чаглаян и еще трое обвиняемых были подельниками ирано-турецкого предпринимателя Резы Зарраба, арестованного во Флориде в марте 2016 года. Власти США обвиняют его в организации незаконных схем по переводу денежных средств иранскому правительству в обход действующих американских санкций. Несколько месяцев назад в Соединенных Штатах был арестован другой предполагаемый участник этой схемы Хакан Атилла.

Во время встречи с Трампом президент республики поднимет вопрос о пересмотре судебного дела в отношении Чаглаяна. Анкара уверена, что оно напрямую связано с группировкой ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов" - прим. ТАСС), которая стоит за попыткой госпереворота в Турции в июле 2016 года. Идейным вдохновителем организации считается проживающий в США исламский проповедник Фетхуллах Гюлен. Республика направила запрос на его экстрадицию еще при Бараке Обаме, но четкого ответа так до сих пор и не получила.

Поставки вооружения курдам

Другой обсуждаемой темой, которая тревожит Турцию, станут поставки США вооружения курдским формированиям "Силы народной самообороны" (СНС) в Сирию. Американская сторона присылает Турции отчеты о них на ежемесячной основе. Вашингтон также заверил Анкару, что вся переданная курдам военная помощь будет использована исключительно в операции по освобождению сирийской Ракки от боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а после ее завершения вооружение будет возвращено Соединенным Штатам.

В начале мая администрация США одобрила поставки вооружений сирийским курдам из СНС, входящим в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которая ведет борьбу с ИГ. Основной ударной силой коалиции СДС считаются СНС - боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз". Операцию по освобождению Ракки, оплота ИГ в Сирии, формирования СДС при поддержке ВВС США начали 6 ноября 2016 года.

Анкара неоднократно называла решение США направить вооружение сирийским курдам серьезной ошибкой. А 17 июля Совет национальной безопасности Турции выступил с заявление о том, что предназначенное для СНС и "Демократического союза" американское оружие было конфисковано у боевиков Рабочей партии Курдистана. В Анкаре считают, что борьба с ИГ в Ракке - лишь предлог для поставок, а попавшее в руки курдов оружие впоследствии может быть направлено против Турции.

В конце августа в турецкую столицу приезжал министр обороны США Джеймс Мэттис, на встрече с ним Эрдоган высказал свои опасения в отношении действий Вашингтона. Но, похоже, турецкий президент обсудит эту тему напрямую с Трампом, ведь в сентябре из Пентагона поступил новый отчет, согласно которому американские военные планируют передать курдам в Сирии еще более 20 тыс. единиц стрелкового вооружения, гранатометов и боеприпасов к минометам.

Скандал с охраной Эрдогана

Помимо дела против экс-министра экономики Турции, в Соединенных Штатах проходит еще один судебный процесс, который касается охраны президента республики. 16 мая возле резиденции посла Турции в США, в которой на тот момент находился Эрдоган, произошли столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. Турецкая сторона утверждает, что на демонстрацию в Вашингтоне пришли сторонники Рабочей партии Курдистана. Деятельность этой организации запрещена как в Турции, так и в США.

Сам Эрдоган выступил со словами защиты в адрес сотрудников охраны: "Американская полиция не предпринимала никаких действий, чтобы разогнать собравшихся там, а мои охранники не могли сидеть сложа руки". По словам президента, на той акции протеста сторонники Рабочей партии Курдистана действовали сообща с людьми из ФЕТО.

Палата представителей Конгресса США 6 июня приняла резолюцию, осуждающую действия охраны Эрдогана. Законодатели потребовали привлечь виновных к ответственности.