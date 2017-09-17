СМИ: Абэ может в сентябре распустить нижнюю палату парламента, чтобы укрепить свои позиции

ТОКИО, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, стоящий во главе правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), может уже в сентябре объявить о роспуске нижней палаты парламента и назначении досрочных выборов, чтобы укрепить свои пошатнувшиеся в последние месяцы позиции. Об этом сообщили в воскресенье ведущие японские СМИ со ссылками на источники в правительстве и правящей коалиции ЛДП и партии "Новая Комэйто".

Согласно действующему законодательству, срок полномочий депутатов нижней палаты истекает через 15 месяцев, после чего и должны пройти выборы. Однако премьер-министр имеет право по своему усмотрению распускать парламент и назначать досрочные выборы. Телеканал NHK сообщил, что Абэ в беседе с лидером "Новой Комэйто" Нацуо Ямагути не исключил возможность такого развития событий. В этом случае нижняя палата может быть распущена сразу после начала ее внеочередной сессии 28 сентября, а досрочные выборы пройдут уже в октябре.

Такой шаг премьера станет попыткой укрепить свои позиции, пошатнувшиеся из-за резкого падения рейтингов правительства весной - летом этого года после череды громких скандалов. Сейчас уровень поддержки постепенно восстанавливается, однако серьезную конкуренцию ЛДП и "Новой Комэйто", если отложить выборы на потом, может составить пока еще не существующая партия, над запуском которой работает бывший член ЛДП Масару Вакаса. Он - верный сторонник крайне популярной Юрико Коикэ, занимающей пост губернатора Токио и также вышедшей из ЛДП из-за возникшего незадолго до выборов главы столичной префектуры в 2016 году конфликта с партией.

Вакаса уже проводит координационные встречи и переговоры с авторитетными независимыми и отколовшимися от других партий политиками, с помощью которых уже до конца года планирует трансформировать свое политическое движение "Япония прежде всего" в полноценную партию. Японские социологи и аналитики ранее рассказывали ТАСС, что новая партия Вакасы претендует на то, чтобы в будущем стать одной их главных партий страны.

Проведение досрочных выборов в ближайшее время также не даст времени пока еще главной оппозиционной Демократической партии, которую продолжают покидать депутаты, оправиться от внутренних проблем. Наблюдатели не сомневаются, что в случае досрочных выборов ЛДП потеряет часть мест в парламенте, однако, если дождаться назначенного конституцией срока проведения выборов в конце следующего года, ситуация для партии может заметно ухудшиться.

Сам премьер-министр, который отправляется в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, появившиеся в прессе сообщения пока не прокомментировал. В недавнем интервью газете Nikkei на вопрос о сроках роспуска нижней палаты парламента он ответил дежурной фразой: "Вообще об этом не думаю". Один из близких к Абэ политиков, заместитель генсека ЛДП Коити Хагиуда, как передал канал NHK, не дал ответа на вопрос о сроках и возможности роспуска парламента, однако отметил, что если премьер так решит, то подготовка к досрочным выборам не станет большой проблемой.