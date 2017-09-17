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Председатель Европарламента: Великобритания должна решить, каких отношений с ЕС она хочет

Международная панорама
17 сентября, 6:46 UTC+3 ТАСС

Антонио Таяни надеется на сохранение тесных отношений, отмечает газета The Independent

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ТАСС, 17 сентября. Британское правительство должно определиться с тем, каким оно видит будущее отношений между Соединенным Королевством и ЕС, а также признать, что оно нуждается в сообществе больше, чем говорит об этом в стране. Об этом заявил председатель Европейского парламента (ЕП) Антонио Таяни, пишет в субботу газета The Independent.

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"Правительство Великобритании должно решить, каких конкретно отношений с ЕС оно хочет, а также в некоторых кругах признать, что оно нуждается в ЕС в большей мере, чем утверждает у себя дома", - приводит издание слова Таяни, который отмечает, что уважает решение Великобритании покинуть ЕС и надеется на сохранение тесных отношений

По мнению главы ЕП, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая на следующей неделе выступит во Флоренции с речью по Brexit в попытке дать импульс застопорившимся переговорам с ЕС, должна использовать свое выступление для выдвижения конкретных предложений относительно защиты прав граждан ЕС, проблемы границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией, а также счета за Brexit.

Своим взглядом на предстоящую речь Мэй поделился и председатель фракции социалистов и демократов в ЕП Джанни Питтелла. Он считает, что премьер "уже давно пора представить ясную позицию и стратегию по Brexit не только для команды переговорщиков из ЕС, но и в особенности для британских подданных и бизнеса. Последние рискуют заплатить самую высокую цену за до сих демонстрируемую британским правительством неспособность [должным образом вести переговоры по Brexit]".

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года.

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