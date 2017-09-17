Тиллерсон: Иран выполняет технические условия ядерной сделки, но дестабилизирует регион

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ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Ирана выполняют техническую сторону Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе, но при этом дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке. Уверенность в этом высказал в воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире телеканала CBS.
"Я считаю, они [Иран] соблюдают техническую сторону ядерной сделки, - отметил он. - Но как только соглашение по ядерной программе было заключено, мы увидели, что Иран расширил свою деятельность по дестабилизации ситуации в Йемене и Сирии. Он экспортирует оружие [ливанскому шиитскому движению] "Хезболлах" и другим террористическим группировкам".
По словам главы американской дипломатии, Иран "продолжает очень активно разрабатывать свою программу по созданию баллистических ракет". "Ничего из этого, я полагаю, не согласуется с обязательствами преамбулы [к СВПД], которые мы все на себя взяли", - пояснил он. Тиллерсон отметил, что у США к Ирану очень много вопросов, и проблемы по соблюдению ядерного соглашения представляют примерно лишь треть от них. Остальное "связано с дестабилизирующей деятельностью Ирана", заключил госсекретарь.
Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.