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Telegraph: арестованный по делу о теракте в Лондоне юноша является беженцем из Ирака

Международная панорама
18 сентября, 0:55 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 18, сентября. /ТАСС

Сообщается, что за две недели до террористической атаки молодой человек вернулся в дом приемных родителей в сопровождении полиции

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ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Арестованный в порту Дувра в рамках расследования теракта в лондонском метро 18-летний молодой человек уже был известен полиции и вероятно является беженцем из Ирака. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, юноша проживал в городке Санбери-он-Темз (де-факто жилой район на юго-западе Лондона) в доме у пожилой пары, занимавшейся большую часть жизни воспитанием приемных детей. 88-летний Рональд Джонс и его 71-летняя супруга Пенелопа были вынуждены сообщить в полицию, что они не могут справиться с воспитанием одного беженца, который, как предполагается, является уроженцем Ирака. Соседи семьи сообщили, что за две недели до теракта молодого человека в дом Джонсов привели стражи порядка.

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18-летний юноша был арестован в зоне отправления пассажиров дуврского порта рано утром в субботу. Его задержали на основании закона о борьбе с терроризмом.

В ночь с субботы на воскресенье полиция задержала второго подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро. 21-летнего мужчину арестовали в лондонском районе Хаунслоу, а в его доме в деревне Стануэлл, расположенной прямо у юго-западной кромки летного поля лондонского аэропорта Хитроу, был произведен обыск. Дом Джонсов был подвергнут обыску еще в субботу.

Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green, произошел в пятницу в 08:20 (10:20 мск). По утверждению полиции, взрывное устройство сдетонировало не полностью. По сведениям газеты The Times, бомба, использованная при совершении теракта, была начинена гвоздями. В результате инцидента пострадали 30 человек, 29 из них уже выписаны из больниц.

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