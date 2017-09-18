Члены британского правительства занимают единую позицию по Brexit

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и другие члены правительства занимают консолидированную позицию относительно плана по выходу страны из Евросоюза. Об этом в понедельник заявила пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, информирует агентство Reuters.

"Взгляды министра иностранных дел хорошо известны, он выразил их во время агитационной кампании в преддверии референдума. Важно то, что глава МИД и правительство занимают единую позицию относительно плана правительства по Brexit", - сказала она.

Британские СМИ ранее предположили, что Джонсон мог бросить вызов Мэй и поставить под вопрос ее премьерство, выразив свое несогласие с ее планом Brexit, согласно которому Лондон будет выплачивать Брюсселю по 10 млрд фунтов ($13,55 млрд) ежегодно в рамках переходного периода, который может продлиться в течение трех лет.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по этому вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.