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СМИ: делегация ХАМАС направилась на переговоры в Москву

Международная панорама
18 сентября, 23:10 UTC+3 КАИР КАИР 18, сентября. /ТАСС

Делегация встретится с российскими официальными лицами и обсудит с ними вопросы межпалестинского примирения

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КАИР, 18 сентября. /ТАСС/. Делегация палестинского движения ХАМАС направилась в понедельник в Москву для переговоров с российскими официальными лицами. Об этом передает новостной портал Samanews.

По его данным, эмиссары ХАМАС под руководством заместителя главы политбюро движения Мусы Абу Марзука вылетели в столицу РФ из Каира.

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В Москве делегация встретится с российскими официальными лицами и обсудит с ними вопросы межпалестинского примирения, отмечает издание, указывая при этом, что приглашение совершить визит было получено хамасовцами после прошедшей недавно встречи в Каире с российским послом в АРЕ Сергеем Кирпиченко.

Определенных подвижек в преодолении раскола между палестинскими фракциями удалось добиться в течение минувшей недели, когда в Каире прошли отдельные переговоры представителей египетской разведки сначала с делегацией ХАМАС, а затем и с эмиссарами ФАТХ. По их итогам хамасовцы объявили в воскресенье о ряде решений, открывающих путь к прямому диалогу противоборствующих сторон. Они, в частности, предусматривают роспуск административного комитета, созданного исламистами ранее в этом году для управления сектором Газа, беспрепятственный допуск к работе в прибрежном анклаве сформированного после очередных межпалестинских договоренностей в 2014 году правительства нацсогласия и организацию всеобщих выборов.

В ФАТХ приветствовали данный шаг, заявив, что возобновляют диалог с ХАМАС и готовы провести прямую встречу с его представителями. Как сообщил ранее член ЦК ФАТХ Аззам аль-Ахмед, отвечающий за процесс примирения, она может состояться в египетской столице спустя неделею после того, как коалиционный кабинет начнет в полной мере функционировать в секторе и возьмет на себя все административные функции, включая управление погранпереходом "Рафах" на границе с АРЕ.

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