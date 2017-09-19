На полях Генассамблеи ООН началась министерская встреча по Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Министерская встреча по Сирии с участием госсекретаря США Рекса Тиллерсона началась в понедельник в гостинице Palace в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Как сообщила перед началом встречи пресс-служба Госдепартамента, госсекретаря на встрече сопровождают спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) Бретт Макгурк, который работает в структуре Госдепа, а также исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Дэвид Саттерфилд.

"Среди приглашенных для участия во встрече России нет, поэтому российские журналисты в зал не допущены", - сообщила корреспонденту ТАСС представитель расположенного в Нью-Йорке Центра для иностранных журналистов, который работает при Госдепартаменте.

По данным дипломатических источников ТАСС, на встречу приглашены представители Саудовской Аравии и других стран.