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Сенат США принял законопроект о финансировании Пентагона

Международная панорама
19 сентября, 1:42 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, сентября. /ТАСС

Всего оборонному ведомству было выделено порядка $700 млрд на 2018 финансовый год

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ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в понедельник принял законопроект о направлениях деятельности министерства обороны страны, выделив ему на 2018 финансовый год порядка $700 млрд. В этом бюджете заложены средства на оружие для Украины и на усиление американской противоракетной обороны.

Всего Сенат решил отпустить Пентагону 640 млрд на выполнение ведомством его ключевых функций - на закупку вооружений, выплаты зарплат военным и поддержание боеготовности войск. Еще 60 млрд предназначены на продолжение операций за рубежом, в том числе в Сирии, Ираке, Афганистане и в других странах. При этом изначально в Белом доме запрашивали меньший бюджет на общую сумму в 668 млрд. Сенат фактически предотвратил закрытие ряда военных баз, запланированное на 2021 год, за что выступал министр обороны страны Джеймс Мэттис, объясняя свою инициативу стремлением сберечь больше средств для постройки ядерных подлодок и закупок истребителей.

Однако это не означает, что Конгресс завершил работу над оборонным бюджетом. Ранее законопроект был принят Палатой представителей Конгресса, но версия Сената имеет отличия. Теперь обеим палатам нужно будет сформировать согласительную комиссию, чтобы свести оба варианта в один текст. И только после повторного голосования он будет направлен на подпись к президенту.

Укрепление безопасности Украины

Уже третий год подряд американские законодатели закладывают в бюджете средства на предоставление Украине военной помощи, в том числе оборонительных вооружений. Изначально суммы по этой статье достигали $350 млн. Однако на 2018 финансовый год решено заложить лишь 150 млн.

При этом, согласно тексту, министр обороны имеет право беспрепятственно воспользоваться лишь 75 млн из обозначенной суммы, чтобы на эти деньги направить военную помощь Киеву. Если же средств потребуется больше, то шеф Пентагона и госсекретарь будут обязаны представить Конгрессу ряд докладов. Они должны заверить профильные комитеты в том, что в украинском оборонном секторе и вооруженных силах прошли структурные реформы, усилена подотчетность военных, появилась возможность проводить приватизацию в этой сфере.

В Белом доме ранее неоднократно заявляли, что США не поставляли Украине оборонительные вооружения, но такая возможность не исключается.

Усиление ПРО

Авторы законопроекта при его составлении учли обострение ситуации на Корейском полуострове, а также непрекращающиеся ракетные запуски КНДР. Сенат поддержал выделение 8,5 млрд на усиление противоракетной обороны страны, что на 630 млн больше суммы, запрошенной на эти же цели администрацией Дональда Трампа. Согласно тексту законопроекта, министр обороны будет обязан "увеличить число ракет-перехватчиков наземного базирования в Соединенных Штатах до 28". Из них 14 разместят на базе Форт-Грили на Аляске.

Кроме того, сенаторы обязали шефа Пентагона определить место для расширения этого арсенала, чтобы иметь возможность довести число ракет до 100 единиц.

Договор по открытому небу

Сенаторы вновь решили ввести ограничения, связанные с выполнением Вашингтоном Договора по открытому небу. Приняв данный законопроект, они фактически ограничили возможность оборонного ведомства расходовать средства на проведение наблюдательных полетов в рамках данного соглашения. Ограничение будет снято, если Пентагон представит план всех полетов в рамках этого договора с указанием целей.

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Персоны
Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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