Пентагон: силы коалиции близки к уничтожению боевиков ИГ в Ираке

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ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Силы коалиции во главе с США "близки к уничтожению" в Ираке боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в понедельник командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Центральной Азии генерал- лейтенант Джеффри Харригиан, выступая на конференции, организованной в пригороде Вашингтона Ассоциацией в поддержку ВВС.
"Посмотрите, как изменилась ситуация [в Ираке] за последние пару недель, - приводит его слова военный еженедельник Defense News. - На всем пространстве от Мосула до Таль-Афара боевики ИГ отступают. Мы предполагаем, что они начнут в ряде мест окапываться, что дает нам еще лучшую возможность уничтожить их".
По словам Харригиана, по мере приближения победы над ИГ будет меняться и роль американских ВВС в осуществляемой коалицией операции Inherent Resolve в Ираке и Сирии. Упор будет делаться на воздушную разведку при сохранении возможности быстрого нанесения авиаударов по отдельным группам боевиков, пояснил генерал-лейтенант.
В конце прошлой недели Центральное командование ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия, сообщило о том, что в августе боевые самолеты США и их союзников по коалиции сбросили на боевиков ИГ в Ираке и Сирии рекордное количество бомб - 5 тыс. 75 штук. Это почти в два раза больше, чем в августе 2016 года. Месяцем ранее - в июле - на боевиков было сброшено 4 тыс. 848 бомб.