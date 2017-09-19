Казахстан выступил в поддержку реформы ООН

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Казахстан поддержал политическую декларацию по реформе Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом во вторник сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.
Как информировали в МИД, в мероприятии высокого уровня в поддержку совершенствования ООН, состоявшемся 18 сентября в Нью-Йорке по инициативе президента США Дональда Трампа, принял участие министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
"Совершенствование работы ООН объявлено президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в качестве одного из семи основных приоритетов работы Казахстана на посту непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Декларация по реформе ООН соответствует основным подходам Казахстана в этой области", - говорится в сообщении.
Как пояснили в МИД, инициированная США декларация содержит такие направления реформ, как усиление роли генерального секретаря, повышение подотчетности и транспарентности всей системы ООН, улучшение менеджмента, сокращение дублирования среди структур организации, совершенствование управления персоналом и бюджетного планирования.