Премьер Израиля и глава Египта обсудили палестино-израильское урегулирование

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили на встрече в Нью-Йорке палестино-израильское урегулирование и региональные вопросы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба канцелярии главы правительства еврейского государства.

"Премьер-министр Израиля провел переговоры в понедельник вечером в Нью-Йорке с президентом Египта, - говорится в документе. - Лидеры обсудили региональные вопросы, президент ас-Сиси выразил желание помочь в достижении урегулирования между Израилем и палестинцами и мира в регионе".

Премьер Израиля и президент Египта находятся в Нью-Йорке для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По информации газеты The Jerusalem Post, их встреча состоялась в гостинице Palace в Нью-Йорке, где остановился египетский лидер. По данным издания, переговоры продолжались около полутора часов. Ранее они дважды секретно встречались в 2016 году, кроме того, оба лидера регулярно проводят телефонные переговоры, но это была их первая публичная встреча, отмечает газета.