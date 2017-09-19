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Премьер Израиля и глава Египта обсудили палестино-израильское урегулирование

Международная панорама
19 сентября, 12:10 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 19, сентября. /ТАСС

По данным израильских СМИ, переговоры продолжались около полутора часов

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили на встрече в Нью-Йорке палестино-израильское урегулирование и региональные вопросы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба канцелярии главы правительства еврейского государства.

"Премьер-министр Израиля провел переговоры в понедельник вечером в Нью-Йорке с президентом Египта, - говорится в документе. - Лидеры обсудили региональные вопросы, президент ас-Сиси выразил желание помочь в достижении урегулирования между Израилем и палестинцами и мира в регионе".

Премьер Израиля и президент Египта находятся в Нью-Йорке для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По информации газеты The Jerusalem Post, их встреча состоялась в гостинице Palace в Нью-Йорке, где остановился египетский лидер. По данным издания, переговоры продолжались около полутора часов. Ранее они дважды секретно встречались в 2016 году, кроме того, оба лидера регулярно проводят телефонные переговоры, но это была их первая публичная встреча, отмечает газета.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Палестино-израильский конфликт
Персоны
Нетаньяху, Биньямин Сиси, Абдель Фаттах, ас-
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