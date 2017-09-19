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Генсек ООН: служащие организации совершают больше секс-преступлений, чем ее миротворцы

Международная панорама
19 сентября, 13:06 UTC+3 ООН ООН 19, сентября. /ТАСС

В последнее время ООН столкнулась с большим количеством жалоб на сексуальные надругательства персонала над мирными жителями

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Гражданские сотрудники ООН чаще совершают преступления сексуального характера, чем ее миротворцы. Это признал в понедельник генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на встрече высокого уровня по пресечению данного вида насилия.

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Как он отметил, "сексуальная эксплуатация и насилие - это не проблема, касающаяся миротворческой деятельности, это проблема всей ООН". Гутерриш констатировал, что "в большинстве случаев акты сексуальной эксплуатации и насилия совершают сотрудники гражданских структур ООН".

Генсек всемирной организации пояснил, что случаи сексуального насилия со стороны миротворцев и сотрудников ООН имеют место "во время гуманитарных кризисов и миротворческих операций, в лагерях для беженцев, где люди уязвимы и по большей части не принимаются меры по обеспечению общественной безопасности". Гутерриш обещал, что в ООН будут принимать активные меры для пресечения преступлений сексуального характера со стороны ее миротворцев и гражданских сотрудников.

В последнее время ООН столкнулась с большим количеством жалоб на сексуальные надругательства персонала над мирными жителями, главным образом в африканских странах. По данным канцелярии генсека, только за 2016 год в адрес сотрудников организации поступили 106 таких обвинений, при этом 50% предполагаемых инцидентов произошли в ЦАР.

Беспрецедентная ситуация, а также давление со стороны правозащитников и СМИ вынудили руководство ООН в срочном порядке пересмотреть свой подход к предотвращению подобных преступлений. Гутерриш с первых дней на посту пообещал уделять приоритетное внимание решению этой проблемы.

В марте генсек представил новую стратегию пресечения преступлений сексуального характера со стороны миротворцев и гражданских сотрудников ООН, а также обеспечения ответственности за подобные правонарушения. Данный комплекс мер был перечислен в подготовленном Гутерришем докладе.

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Генассамблея ООН - 2017
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Гутерриш, Антониу
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