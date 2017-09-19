СМИ: боевики ИГ массово бегут из иракского города Ана

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КАИР, 19 сентября. /ТАСС/. Формирования террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в массовом порядке оставляют свои позиции и бегут из иракского города Ана, который до последнего времени полностью находился под контролем боевиков. Об этом, как передал телеканал Al Sumaria, во вторник сообщил представитель командования отрядов иракского народного ополчения в провинции Анбар Катари аль-Обейди.
По его словам, "экстремисты спешно сворачивают свою деятельность в городе и большими группами выходят из Ана". По данным командования ополчения, бандформирования ИГ передвигаются в направлении еще занятого радикалами, расположенного в 20 километрах от Ана города Рава. Причиной бегства террористов, добавил аль-Обейди, стало молниеносное продвижение к городу частей армии Ирака.
Город Ана, находящийся примерно в 120 км к западу от одного из главных центров провинции - Рамади, почти три года находится под контролем террористов ИГ. В минувшую субботу правительственные силы Ирака начали масштабное наступление на позиции экстремистов в Анбаре. В военной кампании задействованы армейские подразделения, шиитское народное ополчение и пограничные войска. В их задачу входит, в частности, освобождение еще удерживаемых боевиками городов Акашат, Ана и Рава.