Генсек ООН считает, что кризис вокруг КНДР должен быть урегулирован политическим путем

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Рост напряженности на Корейском полуострове может привести к конфликту, однако кризис вокруг КНДР следует урегулировать исключительно политическим путем. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник на открытии общеполитической дискуссии 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Он заявил, что "применение ядерного оружия должно быть чем-то немыслимым". "Даже угрозе его использования не может быть оправдания", - подчеркнул генсек. В связи с этим он подверг резкому осуждению ракетные запуски и ядерные испытания Пхеньяна.
"Я призываю КНДР и государства, входящие в ООН, полностью выполнять резолюции Совета Безопасности (СБ)", - подчеркнул Гутерриш. "Я прошу Совбез сохранять единство. Лишь оно может позволить добиться денуклеаризации на Корейском полуострове и, как говорится в тексте резолюции, создать условия для дипломатического процесса с целью урегулирования кризиса", - отметил административный глава всемирной организации.
"Когда растет напряженность, повышается и риск просчета. Ожесточенная риторика может привести к роковой ошибке. Решение должно быть политическим", - указал Гутерриш. "Мы не должны скатиться к войне", - добавил он.
Совет Безопасности ООН 11 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, СБ ООН ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тысяч баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.