В ХАМАС считают, что Россия может способствовать достижению палестинского единства

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. ХАМАС видит роль России в активизации усилий по достижению межпалестинского единства. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
"В ходе контактов в Москве мы обсуждали все вопросы, в том числе и палестинское единство, - сказал Марзук. - Россия одна из самых важных стран, имеющих связи со всеми палестинцами и может подтолкнуть решение вопроса палестинского объединения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не раз высказывался в поддержку объединения палестинцев".
По словам представителя политбюро ХАМАС Сами Хатера, отношения между движением и Россией "находятся на новом этапе". "Россия может предпринять положительные шаги для достижения межпалестинского единства".